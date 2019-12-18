Омич зарезал беременную подругу, пошутившую про своего любовника

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-18T13:52:33+03:00

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Настоящая драма развернулась в одной их хрущевок на улице 6-я Ленинградская. Омич под наркотиками начал выяснять отношения со своей беременной подругой. Та на свою беду неосторожно пошутила. Девушка пошутила, что у нее есть любовник. Одурманенный сожитель не сдержался и схватил нож. Он нанес подруге сразу несколько ранений. Омичка скончалась.

Вину в преступлении убийца признал. Как рассказали в суде, 39-летнему мужчине грозит 20 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU