Стало известно, почему омская опека отдала «мальчике на гречке» обратно матери

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-18T12:52:17+03:00

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Главный вопрос, в котором сейчас разбирается прокуратура, следком и уполномоченный при президенте РФ Анна Кузнецова, почему на период судебного процесса 8-летнего Пашу (имя изменено) опека вернула матери. Той самой, которая позволила сожителю издеваться над сыном.

- Мы разбираемся и проводим проверку. Проверка займет не час и не три. По ее итогам будет определяться правомерность передачи ребенка маме. Но мы знаем, что факты жестокого обращения должны быть установлены судебным решением. А сейчас лишь идут судебные разбирательства по делу, - сказала детский омбудсмен по Омской области Елизавета Степкина. - Обвинения маме предъявлены, но приговора еще нет. К тому же момент нахождения Паши в реабилитационном центре, насколько мне известно, мама была не подозреваемой по уголовному делу, а свидетелем. И были ли юридические основания возвращать ей сына, мы сейчас будем выяснять. На сегодня мама является законным представителем.

Напомним, история 8-летнего Паши прогремела на всю страну. Мать Алина Юмашева и отчим Сергей Казаков ставили ребенка на гречку коленями за малейшую провинность. Из-за этого крупа въелась в кожу ног, так что пришлось делать операцию. Сейчас обоих обвиняют сразу по трем уголовным статьям. Юмашевой и Казаковой грозит до 7 лет тюрьмы. После поднявшейся шумихи мамаша все же согласилась на уговоры чиновников временно отдать Пашу в социальный центр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750045" frameborder="0"></iframe> «Мальчик на гречке».Ребёнка заставляли часами стоять на гречке. В итоге она вросла ему в колени! Отчима задержали, а мать - на свободе. Малыша решили пока оставить с ней... Осторожно! Шокирующий контент

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Мать омского «мальчика на гречке» все-таки согласилась его отдать

Дело сдвинулось с мертвой точки. 8-летнего Пашу все-таки решили на некоторое время поместить в реабилитационный центр. Мать ребенка согласилась, что так будет лучше для всех. 17 декабря состоялась встреча Юмашевой с замминистра образования и главным внештатным психологом Омской области (далее)

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«Жесткое обращение должен установить суд»: Детский омбудсмен рассказала, почему Пашу, часами стоявшего на гречке, вернули маме

А мы пообщались с детским омбудсменом по Омской области Елизаветой Степкиной. Нас интересовал ответ на главный вопрос - почему ребенка вернули Юмашевой? И вот, что она нам ответила (подробности)

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU