2019-12-18T12:17:35+03:00
Общество

26 тысяч омичей не смогут вылететь в отпуск за пределы страны

Об этом рассказали приставы
Станислав МУХИН
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Итоги года подвели в службе судебных приставов. Там озвучили количество должников, которые из-за долгов не смогут отправиться в отпуск за пределы страны. Цифра внушительная. По данным и.о. начальника службы судебных приставов Галины Титовой, сейчас задолженности, из-за которых их не выпустят на границе, имеют порядка 26 тысяч. У всех них есть не оплаченные счета на 30 тысяч и более. Чаще всего это омичи, которые задолжали по алиментам.

По информации ведомства, в некоторых случаях из страны могут не выпустить и при долге от 10 тысяч. При этом решить проблему в аэропорту не получится. Так что разбираться с долгами советуют до поездки.

- Решить вопрос о запрете на выезд в аэропорту перед посадкой в самолет уже не получится. Должны пройти определенные процедуры, - сказала Титова. - Человек оплачивает задолженность, приставы в электронной системе должны оформить постановление о снятии ограничения и отправить его пограничникам. На это нужно время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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