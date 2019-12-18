2019-12-18T10:02:52+03:00
Дом. Семья

Омичи просят спасти крайне истощенную собаку

Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/sah_omskФото: vk.com/sah_omsk
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Неравнодушные омичи не смогли пройти мимо правтичес и умиравшей на морозе собаки. Животное настолько изголодались, что больше похоже на скелет. Бродячий пёс даже не в состоянии долго ходить, практически все время он лежит на голой земле.

– К кафе в Старом Кировске прибилась собака в крайней степени истощения! Руководство требует немедленно ее убрать. Приюты переполнены! Работница кафе нашла платную передержку, но там нет будки. Неравнодушные земляки, помогите! Может старую будку сможете отдать? Заберут ее сами. Скоро морозы, на улице собака их не переживет!

Тех, кто готов помочь, просят обращаться по телефону 8-950-78-58-245 (Виктория).

Фото: vk.com/sah_omsk

Фото: vk.com/sah_omsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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