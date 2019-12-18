В одном из магазинов Омска продавали хлеб с тараканом

СЕГОДНЯ 07:15 2019-12-18T07:15:36+03:00

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Неприятный инцидент произошел в одном из магазинов на окраине Омска. Пришедший за покупками сибиряк стал свидетелем отвратительной картины. В лотке с хлебом его ждал сюрприз. Вместе с булкой белого под пленкой был таракан. Причем насекомое явно было там давно. Фото хлеба с сюрпризом было сделано омичом в магазине на 6-й Станционной. Название и сеть супермаркета он называть не стал. Зато на булке хлеба виден его производитель.

Омичей, конечно, возмутил такой снимок. Многие заявили, что после такого больше никогда не пришли бы в этот магазин. Другие же гадают, кто виноват - производитель хлеба или же супермаркет, который в таких условиях хранил продукт.

ИСТОЧНИК KP.RU