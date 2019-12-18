2019-12-18T06:23:50+03:00
Общество

На дорогах Омска встретили дедоморозомобиль

Необычным снимком поделись в соцсетях [фото]
Станислав МУХИН
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Дед Мороз как истинный патриот пользуется отечественным автопромом.Дед Мороз как истинный патриот пользуется отечественным автопромом.Фото: ВКонтакте
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Необычную картину наблюдали омичи. В потоке автомобилей вместе с другими в пробке стояла выделяющаяся машина. Она была украшена мишурой и огоньками. А за рулем сидел водитель в костюме Деда Мороза. Уже напитавшиеся новогодним настроением сибиряки сразу же назвали машину дедоморозомобилем. Как настоящий патриот Дед Мороз передвигается на отечественном автопроме. Для этого он выбрал старенькую копейку. Многие омичи посчитали своим долгом помахать водителю такой необычной машины.

Правда, не романтики сразу же убили веру в волшебство и праздник: они предположили, что на столь странной машине попросту передвигается массовик-затейник, который зарабатывает на услуге визита Деда Мороза. В канун новогодних корпоративов и елок он переодевается в костюм и поздравляет с праздником тех, кто заказывает эту услугу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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