2019-12-17T14:40:46+03:00
Общество

«Хочу остаться с мамой»: Паша из Омска, которого ставили на гречку, не держит зла на мать

А следком начал проверку чиновников опеки, которые вернули ребенка в семью
Станислав МУХИН
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Мать не смогла защитить сына от сожителя.Мать не смогла защитить сына от сожителя.Фото: СОЦСЕТИ
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Сам Пашка, кажется, не понимает, в каком кошмаре он жил последние несколько лет. Мальчишка искренне любит свою маму, которая не смогла защитить его от сожителя. А отчим регулярно заставлял часами стоять ребенка коленками на гречке. Тем не менее, как мы выяснили, Паша в слезах просил чиновников из органов опеки не забирать его в реабилитационный центр.

- Добрая у меня мама, хорошая. Она всегда покупает мне что-нибудь. Не злится. Мама меня не обижает – только дядя Сережа, - сказал он в эфире Первого канала.

Мальчика после изъятия из семьи, вернули матери. Собственно, почему - в этом теперь разбирается уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова и следственный комитет. Они проверят действия чиновников от омской опеки. Детский омбудсмен в Омской области Елизавета Степкина сообщила, что «жесткое обращение должен установить суд». Но пообещала провести проверку.

Напомним, об ужасах, которые творятся с Пашей, он рассказал соседям. Отчим издевался над ребенком, морил голодом и избивал. Мать в ситуацию не вмешивалась. Обоих обвиняют в истязании, причинении вреда здоровью и неисполнении родительских обязательств. на этой неделе начался суд. Следующее судебной заседание пройдет 19 декабря. Отчиму и матери Паши грозит до 7 лет тюрьмы.

Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

Кадры истязаний 8-летнего Паши из Омска, которого отчим заставлял стоять на гречке [18+].

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Сам Пашка, кажется, не понимает, в каком кошмаре он жил последние несколько лет. Как часто бывает в таких историях, мальчишка искренне любит свою маму. Он даже в слезах просил чиновников из органов опеки не забирать его в реабилитационный центр (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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