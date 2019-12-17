«Хочу остаться с мамой»: Паша из Омска, которого ставили на гречку, не держит зла на мать

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-17T14:40:46+03:00

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Сам Пашка, кажется, не понимает, в каком кошмаре он жил последние несколько лет. Мальчишка искренне любит свою маму, которая не смогла защитить его от сожителя. А отчим регулярно заставлял часами стоять ребенка коленками на гречке. Тем не менее, как мы выяснили, Паша в слезах просил чиновников из органов опеки не забирать его в реабилитационный центр.

- Добрая у меня мама, хорошая. Она всегда покупает мне что-нибудь. Не злится. Мама меня не обижает – только дядя Сережа, - сказал он в эфире Первого канала.

Мальчика после изъятия из семьи, вернули матери. Собственно, почему - в этом теперь разбирается уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова и следственный комитет. Они проверят действия чиновников от омской опеки. Детский омбудсмен в Омской области Елизавета Степкина сообщила, что «жесткое обращение должен установить суд». Но пообещала провести проверку.

Напомним, об ужасах, которые творятся с Пашей, он рассказал соседям. Отчим издевался над ребенком, морил голодом и избивал. Мать в ситуацию не вмешивалась. Обоих обвиняют в истязании, причинении вреда здоровью и неисполнении родительских обязательств. на этой неделе начался суд. Следующее судебной заседание пройдет 19 декабря. Отчиму и матери Паши грозит до 7 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/750119" frameborder="0"></iframe> Отчим и мать, заставлявшие сына стоять на гречке, частично признали свою вину в суде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/749918" frameborder="0"></iframe> Кадры истязаний 8-летнего Паши из Омска, которого отчим заставлял стоять на гречке [18+].

КСТАТИ

«Мама добрая, всегда мне покупает что-то»: Паша, которого мать и отчим ставили на гречку, хочет остаться дома

Сам Пашка, кажется, не понимает, в каком кошмаре он жил последние несколько лет. Как часто бывает в таких историях, мальчишка искренне любит свою маму. Он даже в слезах просил чиновников из органов опеки не забирать его в реабилитационный центр (подробнее)

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Максим Шевченко: Я не понимаю, как так можно истязать детей. В Омске родители в наказание ставили ребенка на колени на гречку. Крупа вросла в кожу 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU