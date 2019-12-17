Ролик снятых челябинцами в центре Омска за сутки набрал 25 тысяч просмотров

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-17T14:20:37+03:00

Спортивная семья приехала в наш город на соревнования по скиппингу и записала свое импровизированное выступление на фоне успенского собора [видео]

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Челябинец Максим Констандов с женой и маленькой дочкой приехали в Омск на Всероссийские соревнования по скиппингу. Для тех, кто не знает, это такой вид спорта со скакалкой. Уральцы, конечно, погуляли по центру города, а потом записали динамичный ролик со своим импровизированным выступлением на фоне драмтеатра и Успенского собора.

– В день приезда на соревнования, пока было светло, мы успели снять новый клип в зимнем Омске – встречайте! Макс настолько замерз, что удалил часть уникального материала. Мне очень жаль, но вышло так, как вышло – надеемся, что вам и так понравится наша работа, – рассказали автора.

Судя по тому, что буквально за сутки ролик набрал 25 тысяч просмотров, видео со спортсменами людям очень понравилось. Особенно поразили зрителей маленькой дочки Констандовых, которой еще не исполнилось и 8 лет.

– Омск вас любит! Хорошие у нас соседи!, – пишут комментаторы на страничке Максима.

Трюки со скакалками в зимнем Омске.Наше отчетное видео из Омска. Декабрь 2019 года Ознакомиться с нашей продукцией и оформить заказ профессиональных скакалок можно у нас на сайте https://chelrope.ru/skakalki Подписывайтесь на Челябинскую скакалку в соцсетях: Челябинская скакалка в ВК: https://vk.com/chel_rope Челябинская скакалка в инстаграм: https://www.instagram.com/chel_rope Спасибо за просмотр! Увидимся в новых видео!

ИСТОЧНИК KP.RU