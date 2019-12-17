Омичи продают на сайте бесплатных объявлений снег

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-17T13:51:33+03:00

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Пословицу про то, что у них бесплатно не допросишься снега зимой, кажется, решили применить на себя жители Омска. После недавних метелей было самое время собирать «урожай». Предприимчивые горожане решили не просто сэкономить на его вывозе, но еще и заработать на дарах природы. Кубический метр снега они готовы продать за тысячу рублей.

– Продаю снег. Естественного происхождения. Самовывоз. Не б/у. Свежий, меньше недели! – говорится в сообщении, размещенном на сайте бесплатных объявлений. – Отличный подарок ребенку любого возраста. Игра в снежки, строительство снежных замков и снеговиков это незабываемая часть детства каждого человека! Подарите своим детям и близким эмоции и воспоминания! Порадуйтесь зимним забавам, почувствуйте новогоднее настроение!

ИСТОЧНИК KP.RU