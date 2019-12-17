В Омск из Греции привезут тапочек с мощей святителя Спиридона

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-17T13:35:37+03:00

Изменить размер текста: A A

24 декабря в Омск из Греции привезут святыню, почитающуюся во всем православном мире – тапочек с ноги Спиридона Тримифунтского, а также икону этого святителя.

– Мощи святителя Спиридона находятся на острове Корфу (Греция) и пребывают в полностью нетленном виде, хотя со дня преставления святого прошло уже более 1700 лет. Мощи весят как тело взрослого мужчины и чудесным образом не утрачивают свойств живой плоти, имеют температуру человеческого тела и сохраняют мягкость, – рассказали в Омской епархии. – Чудом является и то, что святой Спиридон Тримифунтский по сей день не перестает «странствовать», помогая всем, кто с верой в молитве к нему обращается. В Православном мире он почитается как «ходящий» святой – бархатные тапочки, одетые на его ступни, изнашиваются, и несколько раз в год их заменяют новыми. А изношенные тапочки как великую святыню передают верующим. По свидетельству греческих священнослужителей, во время «переобувания» чувствуется ответное движение.

Торжественная встреча святыни состоится в этот же день в 15.00 в Успенском кафедральном соборе.

ИСТОЧНИК KP.RU