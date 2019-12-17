2019-12-17T09:38:11+03:00
Общество

В Омске кондуктор трамвая выгнала на мороз ребенка, у которого не было справки

В результате мальчику пришлось несколько остановок идти пешком
Анна МИКУЛА
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Это уже не первый подобный случай в общественном транспорте.Это уже не первый подобный случай в общественном транспорте.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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В редакцию «Омскздесь» обратилась мама 11-летнего мальчика. По ее утверждению, накануне ее сын зашел в трамвай и пытался расплатиться по карте «Омка». Но кондуктор потребовала справку из школы. Слова мальчика, что их выдают только после 12 лет, женщина не поверила. Ей показалось, что юный пассажир выглядит старше. В итоге его заставили выйти из салона.

На другой транспорт ребенок не решился сесть, опасаясь, что ситуация повторится. В итоге ему пришлось пройти по морозу пешком расстояние в несколько остановок. В результате он опоздал на тренировку.

– Я считаю поведение кондуктора недопустимым, ребенок действовал в соответствии с правилами, которые сегодня установлены департаментом, – рассказала мама мальчика Татьяна Забудских. – Он ничего не нарушил и ни в чем не виноват. Сын занимается спортом, имеет разряд по плаванию, в итоге из-за кондуктора сорван тренировочный процесс, он не попал на важную сдачу нормативов и испытал стресс. Но самое главное, ребёнок практически на пустом месте столкнулся с явной несправедливостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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