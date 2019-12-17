В ближайшие дни омичей ждет бесснежная и комфортная погода

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-17T08:56:55+03:00

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Омские дорожники могут выдохнуть – серьезных снегопадов в ближайшие несколько дней не ожидается. Также сообщается, что в целом в регионе установится комфортная погода, морозы смягчатся.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС:

18 декабря, в среду, ночью будет -10...-15 градусов, днем – -6...-11. Без осадков, местами гололелица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

19 декабря, во вторник, ночью – -10...-15, днем – -8...-13. Небольшой снег. Юго-восточный, южный 5-10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU