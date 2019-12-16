2019-12-16T17:18:28+03:00
Общество

Стало известно, почему омского «мальчика на гречке» оставили с матерью

Напомним, женщина и ее сожитель издевались над ребенком, заставляя часами стоять коленями на крупе
Анна МИКУЛА
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Сегодня, 16 декабря, в Омском районном суде прошло первое заседание по делу об издевательствах над 8-летним мальчиком. 35-летний Сергей Казаков – сожитель матери ребенка – за малейшую провинность заставлял его стоять на коленях на гречневой крупе. Иногда ребенка так оставляли на всю ночь, при этом морили голодом, давая только стакан воды в сутки.

В итоге маленький Паша (имя изменено) смог убежать к соседям по даче. Те пришли в ужас от увиденного – колени ребенка от долгого стояния на гречке превратились в кровавое месиво. Извлечь крупу медики смогли только хирургическим путем под общим наркозом. После этого мальчик месяц провел в больнице. На какое-то время его поместили в реабилитационный центр. А потом снова отдали матери.

Как пояснили в органах опеки, 27-летняя Алина Юмашева – детдомовская. Других родственников ни у нее, ни у ее сына больше нет. Биологисеский отец Паши никогда его судьбой не интересовался. Кроме того, сам ребенок рассказывает, что обижал его только «дядя Сережа», а мама его просто очень боялась – настолько, что даже не решалась вступиться за сына.

Так ли это, предстоит установить суду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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