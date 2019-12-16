Горящие в центре Омска офисы тушат 7 машин

СЕГОДНЯ 04:49 2019-12-16T04:51:59+03:00

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Серьезное происшествие случилось в здании на проспекте Карла Маркса.

– В 05.49 поступило сообщение о пожаре, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений обнаружено, что происходит горение в офисном посещении на втором этаже. Площадь пожара предварительно составила 100 кв. метров. Для работы в непригодной для дыхания среде создано три звена газодымозащитников, которые работают попеременно. В 6.15 пожар локализован, в 6.53 открытое горение ликвидировано. На месте работают 40 человек личного состава и 7 единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Также сообщается, что сейчас в горящем здании людей нет: двое смогли выбраться сами, одного спасли пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU