Омич, пожаловался на службу отлова, которая забрала его собаку, а потом требовала выкуп за питомца

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-15T17:48:55+03:00

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Инцидент произошел в поселке Пушкина Омского района. По словам хозяина его питомец, метис лабрадора, порвал цепь и выбежал на улицу. Работавшие там сотрудники «Спецавтохозяйства», занимающегося отловом бродячих собак, выстрелили в домашнего пса дротиком со снотворным. Уснувшее животное буквально вырвали из рук хозяйки и закинули в машину.

– Они не хотели ничего объяснять и отдавать собаку, хотя им сказали, что мы являемся хозяевами и готовы предъявить документы на нее, – пожаловался в паблике «ЧП Омск» владелец животного. – Нам отказали в возврате собаки и сказали: Приедете на Учхозную, 2а, заплатите 7400 рублей за усыпление, транспортировку, 10 дней содержания с кормежкой и стерилизацию. Вот так на наших питомцах зарабатывают службы. Зачем отлавливать бродячих собак, бегать за ними по сугробам и канавам, когда можно усыплять и ловить домашних и породистых! Вы все равно приедете и выкупите их. За отлов каждой собаки администрация города платит 1500 руб + 51 руб в сутки содержания. И с нас за возврат животных берут столько же.

Мужчина сообщил, что уже написал заявления в полицию и прокуратуру. Пока идут разбирательства, домашняя собака, как минимум, до понедельника должна будет сидеть в клетке «Спецавтохозяйства», где на нее могут напасть другие животные.

ИСТОЧНИК KP.RU