Омичей напугал яркий столб пламени в городке Нефтяников

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-15T13:47:27+03:00

Как выяснилось, так эффектно горели всего лишь пять пластиковых труб

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Накануне омичи забили в соцсетях тревогу. В городке Нефтяников очевидцы заметили высокий столб пламени, который был виден издалека. Опасения местных жителей понять легко – рядом расположена северная промзона города, и такой пожар там точно не обещает ничего хорошего.

Фото: vk.com/aomsk

Но выяснилось, что все выглядело гораздо страшнее, что было на самом деле.

Как пояснили в пресс-службе областного ГУ МЧС, так эффектно полыхали всего лишь пять пластиковых труб. Тушить пожар на улице 50 лет Профсоюзов приехали две машины. С возгоранием справились за восемь минут.

В результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU