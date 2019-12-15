Омичей напугал яркий столб пламени в городке Нефтяников
Накануне омичи забили в соцсетях тревогу. В городке Нефтяников очевидцы заметили высокий столб пламени, который был виден издалека. Опасения местных жителей понять легко – рядом расположена северная промзона города, и такой пожар там точно не обещает ничего хорошего.
Фото: vk.com/aomsk
Но выяснилось, что все выглядело гораздо страшнее, что было на самом деле.
Как пояснили в пресс-службе областного ГУ МЧС, так эффектно полыхали всего лишь пять пластиковых труб. Тушить пожар на улице 50 лет Профсоюзов приехали две машины. С возгоранием справились за восемь минут.
В результате происшествия никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU