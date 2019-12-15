На том же месте, где омский полицейский сбил подростка, произошло похожее ЧП
Жители городка Нефтяников уже не на шутку встревожены. На пешеходном переходе возле дома 38 на улице 22 Апреля и раньше случались постоянные происшествия.
Недавно здесь сбили подростка. Как выяснилось, сотрудник полиции на личном авто не затормозил перед шедшими по «зебре» школьниками. В результате один из них не успел отскочить, и машина его сбила. У мальчика сотрясение мозга и перелом ноги. На днях ему сделали операцию. В полиции проводят проверку после этого ДТП.
Всего через несколько дней после этого инцидента на этом месте произошел почти такой же случай. Водитель не остановился на «зебре», а девушка-пешеход решила, что успеет проскочить, и бросилась прямо под машину. По словам очевидцев, на этот раз пострадавшая отделалась ушибами и сильным испугом.
на 22 Апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU