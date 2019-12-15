2019-12-15T13:05:36+03:00
Происшествия

На том же месте, где омский полицейский сбил подростка, произошло похожее ЧП

На этот раз под машину попала девушка [видео]
Анна МИКУЛА
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Жители городка Нефтяников уже не на шутку встревожены. На пешеходном переходе возле дома 38 на улице 22 Апреля и раньше случались постоянные происшествия.

Недавно здесь сбили подростка. Как выяснилось, сотрудник полиции на личном авто не затормозил перед шедшими по «зебре» школьниками. В результате один из них не успел отскочить, и машина его сбила. У мальчика сотрясение мозга и перелом ноги. На днях ему сделали операцию. В полиции проводят проверку после этого ДТП.

Всего через несколько дней после этого инцидента на этом месте произошел почти такой же случай. Водитель не остановился на «зебре», а девушка-пешеход решила, что успеет проскочить, и бросилась прямо под машину. По словам очевидцев, на этот раз пострадавшая отделалась ушибами и сильным испугом.

на 22 Апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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