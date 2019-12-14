В Омской области пассажиров возил водитель без прав

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-14T11:27:58+03:00

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Областная Госавтоинспекция провела проверку пассажирского транспорта. За время рейда выявлено 168 нарушений – в основном это случаи неправильной перевозки людей и технические неисправности автобусов. Но был и один «выдающийся» эпизод.

– В районе 594 км автодороги Тюмень–Омск сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автобус ГАЗ-322132, под управлением 44-летнего мужчины, не имеющего права управления транспортным средством, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – В отношении нарушителя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, транспортное средство помещено на спецстоянку.

Кроме того, по итогам рейда в отношении должностных лиц возбуждено 15 административных дел за нарушение правил эксплуатации подвижного состава.

В областном ГИБДД призывают омичей сообщать о замеченных нарушениях в общественном транспорте по т.: 79-35-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU