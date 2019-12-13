2019-12-13T14:14:58+03:00
Происшествия

Момент ДТП в Омске на улице Жукова попал на видео

Водитель не успел затормозить [видео]
Станислав МУХИН
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Большими неприятностями закончился маневр на дороге сразу для троих водителей. В социальных сетях появилось видео аварии на улице Маршала Жукова. На кадрах видно, что машины стоят в пробке на светофоре у памятнику Жукова. Загорается зеленый свет и потом начинает медленно двигаться.

Внедорожник с крайнего левого ряда перед перекрестком вдруг решает перестроиться в средний ряд. Машина ускоряется. Вдруг перед ним в свободный средний ряд выруливает машина, водитель джипа тормозит и пытается уйти от столкновения. Для этого шофер сворачивает в крайний правый ряд. Но там на приличной скорости внедорожник бьет учебную машину. А до этого машина ударила ту самые вывернувшую перед ней иномарку.

Как итог авария с тремя машинами и огромная пробка.

Момент ДТП на Маршала Жукова в Омске попал на видео.Дорожно транспортное происшествие на улице Жукова перед перекрестком с улицей 10 лет Октября. Смотреть с 0:50 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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