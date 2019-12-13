На трассе в Омской области посреди дороги загорелась маршрутка

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-13T14:08:37+03:00

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Серьезное происшествие случилось на трассе Омск–Исилькуль, недалеко от деревни Татьяновки. Там прямо во время движения загорелась маршрутка.

Видео с моментом происшествия выглядит устрашающе – практически вся передняя часть микроавтобуса «Форд» охвачена пламенем. Все произошло в сумерках и зарево от пожара было видно издалека.

Если ли пострадавшие во время этого инцидента, пока неизвестно. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/749578" frameborder="0"></iframe> Загорелась маршрутка.Видео: vk.com/chp55 («ЧП Омск»)

ИСТОЧНИК KP.RU