На трассе в Омской области посреди дороги загорелась маршрутка
Микроавтобус почти полностью охватило пламенем [видео]
Фото: скриншот с видео (vk.com/chp55, «ЧП Омск»)
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Серьезное происшествие случилось на трассе Омск–Исилькуль, недалеко от деревни Татьяновки. Там прямо во время движения загорелась маршрутка.
Видео с моментом происшествия выглядит устрашающе – практически вся передняя часть микроавтобуса «Форд» охвачена пламенем. Все произошло в сумерках и зарево от пожара было видно издалека.
Если ли пострадавшие во время этого инцидента, пока неизвестно. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают полицейские.
Загорелась маршрутка.Видео: vk.com/chp55 («ЧП Омск»)
ИСТОЧНИК KP.RU