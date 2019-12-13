СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-13T13:49:43+03:00

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Для удобства жителей поселка 40 лет Октября и поселка Кордный в Омске изменили схему движения маршрутки № 410 (ул. 1-я Учхозная – микрорайон «Прибрежный» – ООО «ОБИ»).

По информации омского дептранспорта, автобусы начнут ходить иначе от остановки «25-я Линия» Новая схема движения предусматривает проезд автобусов по улицам: 25-я Линия, 10 лет Октября, 3-й Разъезд, Берникова, Индустриальной, Промышленной, 5-я Кордная, 6-я Шинная, 3-я Молодежная. Теперь конечной остановкой маршрута на правом берегу будет МСЧ-9.

По-новому маршрутки № 410 начнут ходить с субботы, 14 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU