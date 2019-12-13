Проект «Арены Омск» начали изучать специалисты Главэкспертизы

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-13T13:23:23+03:00

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Проектную документацию новой «Арены Омск», подготовленную ООО «АБД», уже начали изучать специалисты Главэкспертизы, сообщили в ведомстве.

Напомним, спорткомплекс, который можно будет использовать не только для проведения хоккейных матчей, но и трансформировать под другие цели, планируют возводить в рамках нацпроекта «Демография».

Фото: omskportal.ru

Новая арена для омской хоккейной команды, рассчитанная на 12 тысяч зрителей, будет сооружена на улице Лукашевича. В шестиэтажном здании площадью более 60 тыс. кв.м планируется организовать спортивный блок, зоны для судей и спортивных делегатов, пресс-центр, зрительские фойе, фан-зоны и пространство под трибунами.

Также здесь благоустроят и озеленят прилегающую к арене территорию, где обустроят зоны для отдыха, аллеи для пробежек и катания на велосипедах и роликах, проложат пешеходные дорожки и автомобильные проезды. Возле арены оборудуют автостоянки.

На строительство потратят 10 млрд рублей. Это деньги федерального бюджета и хоккейного клуба «авангард».

ИСТОЧНИК KP.RU