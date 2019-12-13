2019-12-13T13:23:23+03:00
Общество

Проект «Арены Омск» начали изучать специалисты Главэкспертизы

На новый спорткомплекс планируют потратить 10 млрд рублей
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
Изменить размер текста:

Проектную документацию новой «Арены Омск», подготовленную ООО «АБД», уже начали изучать специалисты Главэкспертизы, сообщили в ведомстве.

Напомним, спорткомплекс, который можно будет использовать не только для проведения хоккейных матчей, но и трансформировать под другие цели, планируют возводить в рамках нацпроекта «Демография».

Фото: omskportal.ru

Фото: omskportal.ru

Новая арена для омской хоккейной команды, рассчитанная на 12 тысяч зрителей, будет сооружена на улице Лукашевича. В шестиэтажном здании площадью более 60 тыс. кв.м планируется организовать спортивный блок, зоны для судей и спортивных делегатов, пресс-центр, зрительские фойе, фан-зоны и пространство под трибунами.

Также здесь благоустроят и озеленят прилегающую к арене территорию, где обустроят зоны для отдыха, аллеи для пробежек и катания на велосипедах и роликах, проложат пешеходные дорожки и автомобильные проезды. Возле арены оборудуют автостоянки.

На строительство потратят 10 млрд рублей. Это деньги федерального бюджета и хоккейного клуба «авангард».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичей добровольцев наградили хрустальными сердцами
Комплексное лечение пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата и неврологических больных
Экскурсия к юбилею Победы
Подтвердить права на наследство стало проще
Энергичный юбилей
Момент ДТП в Омске на улице Жукова попал на видео
На трассе в Омской области посреди дороги загорелась маршрутка
В Омске изменили схему движения маршрутки № 410
Проект «Арены Омск» начали изучать специалисты Главэкспертизы
Бывший глава омского минстроя Стрельцов отказался платить штраф за сокрытие денег от налоговой
Сибирские энергетики обсудили перспективы применения «беспилотников»
В Омской области машина сбила 9-летнего мальчика
В Омской области пьяный сибиряк вломился в школу
Стало известно, где омичи смогут легально запускать фейерверки
Омская микрокредитная организация чуть сама не стала должником
Погоня за «Маздой», угнанной в Омске работниками автомойки, попала на видео
Омич Нетеса, задушивший пасынка и неделю прятавшийся в лесу, признал вину
В Омске начался новый набор на курс детской бизнес-академии
Омский филиал «Ростелекома» вошел в ТОП-100 лучших товаров России
Омич сжег отца своей любимой, устроив в доме пожар
«Уральские авиалинии» увеличили перевозки пассажиров в ноябре на 12%
Аналитики назвали темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентными»
Для чего нужна выписка из ЕГРН и как ее можно получить
43-летняя жительница Омской области покалечила своего пожилого мужа
Первые итоги транспортной реформы в Омске: частные перевозчики заплатили на 56% больше налогов
Стало известно, какие новые рейсы запустят из Омска с января