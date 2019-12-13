Проект «Арены Омск» начали изучать специалисты Главэкспертизы
Проектную документацию новой «Арены Омск», подготовленную ООО «АБД», уже начали изучать специалисты Главэкспертизы, сообщили в ведомстве.
Напомним, спорткомплекс, который можно будет использовать не только для проведения хоккейных матчей, но и трансформировать под другие цели, планируют возводить в рамках нацпроекта «Демография».
Фото: omskportal.ru
Новая арена для омской хоккейной команды, рассчитанная на 12 тысяч зрителей, будет сооружена на улице Лукашевича. В шестиэтажном здании площадью более 60 тыс. кв.м планируется организовать спортивный блок, зоны для судей и спортивных делегатов, пресс-центр, зрительские фойе, фан-зоны и пространство под трибунами.
Также здесь благоустроят и озеленят прилегающую к арене территорию, где обустроят зоны для отдыха, аллеи для пробежек и катания на велосипедах и роликах, проложат пешеходные дорожки и автомобильные проезды. Возле арены оборудуют автостоянки.
На строительство потратят 10 млрд рублей. Это деньги федерального бюджета и хоккейного клуба «авангард».
ИСТОЧНИК KP.RU