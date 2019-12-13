В Омской области машина сбила 9-летнего мальчика
Ребенка с травмами увезли в больницу
Фото: vk.com/55gibdd
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Инцидент произошел в поселке Полтавка Омской области. 32-летняя женщина на «Шевроле Лачетти» ехала по улице Щорса. Внезапно на дорогу в неположенном месте выбежал 9-летний мальчик. Водитель не успела затормозить и сбила маленького пешехода.
– В результате ДТП мальчика доставили в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия
ИСТОЧНИК KP.RU