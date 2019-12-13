Стало известно, где омичи смогут легально запускать фейерверки
В преддверии Нового года спасатели просят омичей быть осторожнее в фейерверками. покупать стоит только сертифицированную продукцию с действующим сроком годности.
Определили и площадки, где можно легально запускать салют. Правда, их всего четыре и не все они находятся в шаговой доступности.
– площадь по адресу – ул. Лукашевича, 35 (там, где был спорткомплекс «Арена-Омск»);
– площадь у памятника Труженикам тыла (в районе парка культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ);
– площадь у дома № 20-б по ул. 21-й Амурской, (так называемая площадь Праздников);
– площадь у дома № 1 по ул. Силина в микрорайоне «Крутая Горка».
Напомним, такие предупреждения об осторожности с пиротехникой совсем не чрезмерны. Напомним, в прошлом, году произошел несчастный случай, который чуть не стоил человеку жизни. Пьяный омич бросил под ногу людям, гулявшим в парке петарду. В итоге она разорвалась прямо возле женщины. Пострадавшая лишилась глаза.
ИСТОЧНИК KP.RU