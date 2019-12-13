2019-12-13T10:06:34+03:00
Происшествия

Омич сжег отца своей любимой, устроив в доме пожар

Перед этим он поссорился с родней гражданской супруги
Станислав МУХИН
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При пожаре в доме нашли тело погибшего.При пожаре в доме нашли тело погибшего.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Драма разыгралась в одном из садоводческих товариществ. Затянувшиеся новогодние праздники 27-летний омич отмечал 15 января вместе с родными своей сожительницы. Во время вечеринки он поссорился с семьей гражданской жены. Сибиряк вышел из дома, облил его бензином и поджог. Так он решил отомстить.

Во время пожара люди успели выскочить из дома. Одна из женщин получила ожоги ноги. После тушения сотрудники МЧС обнаружили под завалами тело отца сожительницы обидчивого омича.

Самое интересное, что, как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, поджигатель своей вины не признает. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, либо пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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