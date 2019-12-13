43-летняя жительница Омской области покалечила своего пожилого мужа
Агрессивная женщина ударила супруга в живот и порезала ему лицо
Возбуждено уголовное дело.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инцидент произошел в Полтавском районе. 43-летняя рецидивистка, ранее судимая за кражи причинение вреда здоровью и угрозу убийством, напала на своего пожилого супруга. В подробностях этой истории сейчас разбираются полицейские.
– Потерпевший госпитализирован с диагнозом: проникающая рана брюшной полости слева, резаная рана лица, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По предварительной информации, преступление совершила 43-летняя супруга потерпевшего. На месте происшествия изъято орудие преступления – нож. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU