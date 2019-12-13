Первые итоги транспортной реформы в Омске: частные перевозчики заплатили на 56% больше налогов
В региональном Управлении ФНС подвели итоги за первые девять месяцев года. Как выяснилось, первые плоды начала приносить транспортная реформа, которую запустили в Омске с 1 января. Несмотря на то, что нововведение с переходом на безналичную оплату в автобусах, все-таки, действует. Сборы по налогам от частных перевозчиков увеличились больше, чем наполовину.
– За 9 месяцев текущего года общая сумма налогов от частных перевозчиков по маршрутам города увеличилась с 45 до 57 млн рублей, или на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – сообщает пресс-служба областного УФНС. – Драйвером роста стал налог по УСН увеличение на 56%, также сохранена динамика на увеличение поступлений по страховым взносам на 6% и НДФЛ – на 6%.
Также сообщается, что увеличилось и число водителям, которым начали платить «белую» зарплату – с 540 до 700 человек. Сумма удержанного НДФЛ по ним составила 5,9 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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