Стало известно, какие новые рейсы запустят из Омска с января
Новые направления вряд ли порадуют любителей путешествий
Новые рейсы заработают с 1 января.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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Сразу 5 новый рейсов запустят из омского аэропорта с января 2020 года. Об этом сообщили в авиакомпании Utair, которая и будет выполнять их. Правда, любителей путешествий новые направления вряд ли привлекут. Рейсы все же больше направлены на перелеты по работе и на командировки.
С января омичи смогут улететь прямыми рейсами в Екатеринбург, Тюмень, Нижневартовск и Новокузнецк. Летом к ним добавится перелет в Сургут. Стоимость билетов на эти самолеты пока неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU