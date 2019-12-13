Стало известно, какие новые рейсы запустят из Омска с января

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-13T09:12:32+03:00

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Сразу 5 новый рейсов запустят из омского аэропорта с января 2020 года. Об этом сообщили в авиакомпании Utair, которая и будет выполнять их. Правда, любителей путешествий новые направления вряд ли привлекут. Рейсы все же больше направлены на перелеты по работе и на командировки.

С января омичи смогут улететь прямыми рейсами в Екатеринбург, Тюмень, Нижневартовск и Новокузнецк. Летом к ним добавится перелет в Сургут. Стоимость билетов на эти самолеты пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU