2019-12-13T08:55:46+03:00
Происшествия

Омич, жестоко избил 10-месячного младенца из-за того, что тот плакал

У ребенка тяжелейшая черепно-мозговая травма
Анна МИКУЛА
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Инцидент произошел в Новом Уренгое.Инцидент произошел в Новом Уренгое.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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34-летнего омича, перебравшегося в Новый Уренгой, будут судить п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего).

По версии следствия, сожительница обвиняемого оставила с ним своего 10-месячного ребенка. Малыш начал плакать. Пьяный мужчина пришел в бешенство и жестоко избил младенца.

– Изначально, в ходе предварительного следствия обвиняемый утверждал, что не применял насилие к малолетнему, а травмы потерпевший получил, упав с кровати на пол. Однако, результаты проведенных судебно-криминалистических экспертиз, полностью опровергли его показания. Мужчина, под давлением улик и собранных по делу доказательств, признал свою вину полностью и раскаялся, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ямало-Ненецкого АО. – Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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