Молодой омичке в 8 раз грозит колония за кражи

СЕГОДНЯ 08:21 2019-12-13T08:21:45+03:00

Женщина не успела провести на свободе и года

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37-летняя жительница Калачинского района уже 7 судима за кражи. Недавно она вышла из колонии, но не провела на свободе и года. Женщина снова принялась за старое.

– В августе 2019 года мужчина отдыхал в кафе, где распивал спиртные напитки в компании малознакомой женщины. Он рассчитался банковской картой, а потом уснул. Позже потерпевший получил смс-уведомления о снятии денежных средств, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленницы, оплатившей банковской картой заявителя покупки в торговом центре в Кировского округе. На записях камер наружного видеонаблюдения потерпевший узнал женщину, с которой был в кафе.

Выяснилось, что фигурантка причастна еще к двум аналогичным преступлениям. Ей снова грозит до 3 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU