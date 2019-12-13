Молодой омичке в 8 раз грозит колония за кражи
37-летняя жительница Калачинского района уже 7 судима за кражи. Недавно она вышла из колонии, но не провела на свободе и года. Женщина снова принялась за старое.
– В августе 2019 года мужчина отдыхал в кафе, где распивал спиртные напитки в компании малознакомой женщины. Он рассчитался банковской картой, а потом уснул. Позже потерпевший получил смс-уведомления о снятии денежных средств, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские в кратчайшие сроки установили личность злоумышленницы, оплатившей банковской картой заявителя покупки в торговом центре в Кировского округе. На записях камер наружного видеонаблюдения потерпевший узнал женщину, с которой был в кафе.
Выяснилось, что фигурантка причастна еще к двум аналогичным преступлениям. Ей снова грозит до 3 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU