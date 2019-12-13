В мэрии Омска высказались о нападении бездомных собак на мальчика

СЕГОДНЯ 08:07 2019-12-13T08:08:46+03:00

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Проводит проверку следственный комитет по факту нападения на ребенка бродячих собак в Старом Кировске. Бездомные животные покусали 9-летнего мальчика. Ему пришлось зашивать раны в больнице. У силовиков появились вопросы к сотрудникам муниципального учреждения «Спецавтохозяйство». Именно оно отвечает за отлов диких собак. В мэрии уже прокомментировали ситуацию. Там заявили, что осенью отлов животных в этом районе проводился уже 5 раз.

Комментарий Администрации города г. Омска по инциденту с ребенком, на которого напала бродячая собака:

Оперативная информация об инциденте с ребенком, на которого напала бродячая собака, в единую дежурно-диспетчерскую службу города, местный КТОС или от надзорных органов в учреждение не поступала. А 12 декабря с микрорайона, где все и случилось, как раз поступила заявка на отлов собак. По указанным адресам, как уверяют в мэрии, были направлены две бригады «Спецавтохозяйства».

- Со второй декады октября ситуация с отловом безнадзорных собак в городе, и в частности - на территории Старого Кировска, взята на особый контроль в Администрации города Омска, бюджетное учреждение регулярно осуществляет рейды и проводит санацию от безнадзорных собак. Вместе с тем, необходимо понимать, что наступила зима и количество бездомных собак, которые в осенне-летний период обитали на стройках и в дачных кооперативах, в разы увеличилось, - говорит заместитель директора департамента городского хозяйства Владимир Шнипко.

ИСТОЧНИК KP.RU