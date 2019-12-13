2019-12-13T08:08:46+03:00
Общество

В мэрии Омска высказались о нападении бездомных собак на мальчика

К истории подключился следком
Станислав МУХИН
Поделиться:
Мальчика увезли на скорой.Мальчика увезли на скорой.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
Изменить размер текста:

Проводит проверку следственный комитет по факту нападения на ребенка бродячих собак в Старом Кировске. Бездомные животные покусали 9-летнего мальчика. Ему пришлось зашивать раны в больнице. У силовиков появились вопросы к сотрудникам муниципального учреждения «Спецавтохозяйство». Именно оно отвечает за отлов диких собак. В мэрии уже прокомментировали ситуацию. Там заявили, что осенью отлов животных в этом районе проводился уже 5 раз.

Комментарий Администрации города г. Омска по инциденту с ребенком, на которого напала бродячая собака:

Оперативная информация об инциденте с ребенком, на которого напала бродячая собака, в единую дежурно-диспетчерскую службу города, местный КТОС или от надзорных органов в учреждение не поступала. А 12 декабря с микрорайона, где все и случилось, как раз поступила заявка на отлов собак. По указанным адресам, как уверяют в мэрии, были направлены две бригады «Спецавтохозяйства».

- Со второй декады октября ситуация с отловом безнадзорных собак в городе, и в частности - на территории Старого Кировска, взята на особый контроль в Администрации города Омска, бюджетное учреждение регулярно осуществляет рейды и проводит санацию от безнадзорных собак. Вместе с тем, необходимо понимать, что наступила зима и количество бездомных собак, которые в осенне-летний период обитали на стройках и в дачных кооперативах, в разы увеличилось, - говорит заместитель директора департамента городского хозяйства Владимир Шнипко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич сжег отца своей любимой, устроив в доме пожар
«Уральские авиалинии» увеличили перевозки пассажиров в ноябре на 12%
Аналитики назвали темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентными»
Для чего нужна выписка из ЕГРН и как ее можно получить
43-летняя жительница Омской области покалечила своего пожилого мужа
Первые итоги транспортной реформы в Омске: частные перевозчики заплатили на 56% больше налогов
Стало известно, какие новые рейсы запустят из Омска с января
Омич, жестоко избил 10-месячного младенца из-за того, что тот плакал
Молодой омичке в 8 раз грозит колония за кражи
В мэрии Омска высказались о нападении бездомных собак на мальчика
Омская менеджер по продажам украла у своей фирмы миллион
Глава омского МЧС Владислав Колодинский стал генерал-майором
39 человек тушили пожар на дачах в Советском округе Омска
В Омске скульптуру Влюбленных вернули в сквер молодоженов
На видео попало, как в Омске 11 пожарных машин тушат полыхавший всю ночь ремонтный цех
В Омске стая бродячих собак покусала ребенка
Омские энергетики получили паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов
СТБ-Охрана: «Тетрис челлендж» по-сибирски
«Мы 100% сделаем все до 31 декабря»: Треть омских фасадов до сих пор не закончены
За несколько недель до конца года в Омске осталась без ремонта еще треть фасадов
Омское минприроды удовлетворено работой регионального оператора по ТКО
В Омскую драму с внеплановой проверкой пришли пожарные
В Омске пассажирка автобуса после падения в салоне попала в больницу
Подведены итоги работы ведущих российских брокерских компаний за 9 месяцев.
В России изменился порядок использования электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью
Стало известно о состоянии малыша, вылившего на себя кипяток
Омичу утеплили квартиру только после вмешательства приставов