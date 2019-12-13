Омская менеджер по продажам украла у своей фирмы миллион

СЕГОДНЯ 07:58 2019-12-13T07:58:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске вынесли приговор 40-летней менеджеру по продажам фирмы, работавшей в фирме занимавшейся котлами и сантехникой. Женщина придумала, как значительно увеличить свои доходы. Правда, схема оказалась незаконной и незамысловатой, ее в итоге раскрыли.

В 2016-2018 годах она убеждала контрагентов, с которыми работала перечислять деньги на ее личный расчетный счет. В общей сложности она получила 1,5 млн рублей, но до адресата дошла только треть этой суммы. Остальное предприимчивая женщина присвоила. Она решила: если удалить данные о задолженности из служебной документации, об афере точно никто не узнает.

На суде менеджер вину не признала, ущерб не компенсировала.

– Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии общего режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Также в соответствии с судебным актом на нее возложена обязанность возместить причиненный преступлением ущерб. В целях обеспечения исполнения гражданского иска, судом наложен арест на ее автомобиль.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU