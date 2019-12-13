Глава омского МЧС Владислав Колодинский стал генерал-майором
На ступеньку вверх по карьерной лестнице поднялся теперь уже бывший полковник Владислав Колодинский. 12 декабря глава регионального МЧС стал генерал-лейтенантом. Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин.
Теперь у Колодинского такое же звание, как и у его бывшего начальника Владимира Корбута, ушедшего работать в горсовет.
Если Вячеслав Викторович прослужит еще дольше, чем его предшественник, вероятно, сможет стать генерал-лейтенантом или даже генерал-полковником.
СПРАВКА «КП»:
Родился 24 ноября 1973 года в Омске. В 1995 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище. В 2004 году – военно-инженерный университет. В 2012 году – юрфак ОмГУ. В 2018 году – магистратуру Академии государственной противопожарной службы МЧС России.
За годы службы прошел путь от курсанта Омского высшего общевойскового командного училища до начальника регионального ГУ МЧС России, которое возглавил в 2018 году. Не раз принимал участие в спасательных операциях на местах крупных ЧС. Награжден медалями «За отличие в военной службе» трех степеней, многими ведомственными наградами.
ИСТОЧНИК KP.RU