Глава омского МЧС Владислав Колодинский стал генерал-майором

СЕГОДНЯ 07:31 2019-12-13T07:36:34+03:00

Теперь у него такое же звание, как и у бывшего начальника Владимира Корбута, ушедшего работать в горсовет

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На ступеньку вверх по карьерной лестнице поднялся теперь уже бывший полковник Владислав Колодинский. 12 декабря глава регионального МЧС стал генерал-лейтенантом. Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин.

Теперь у Колодинского такое же звание, как и у его бывшего начальника Владимира Корбута, ушедшего работать в горсовет.

Если Вячеслав Викторович прослужит еще дольше, чем его предшественник, вероятно, сможет стать генерал-лейтенантом или даже генерал-полковником.

СПРАВКА «КП»:

Родился 24 ноября 1973 года в Омске. В 1995 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище. В 2004 году – военно-инженерный университет. В 2012 году – юрфак ОмГУ. В 2018 году – магистратуру Академии государственной противопожарной службы МЧС России.

За годы службы прошел путь от курсанта Омского высшего общевойскового командного училища до начальника регионального ГУ МЧС России, которое возглавил в 2018 году. Не раз принимал участие в спасательных операциях на местах крупных ЧС. Награжден медалями «За отличие в военной службе» трех степеней, многими ведомственными наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU