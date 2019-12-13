В Омске скульптуру Влюбленных вернули в сквер молодоженов

СЕГОДНЯ 06:54 2019-12-13T06:58:23+03:00

Ее не было почти месяц

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Хорошая новость для омичей: скульптура Влюбленных, наконец-то, вернулась в Сквер молодоженов в городке Нефтяников. Об этом сообщили в мэрии Омска. Администрация разместила трогательное видео возвращения полюбившейся омичам скульптуры.

Напомним, что впервые ее установили после обновления этой зеленой зоны 30 августа. Скульптура не простояла и трех месяцев - в середине ноября гуляющие горожане с удивлением обнаружили, что Влюбленные исчезли.

Тогда в мэрии объяснили, что убрали фигуру для проверки труб фонтана, на котором установлены Влюбленные. Правда, омичи не очень верили в эту версию. Многие предполагали, что со скульптурой что-то случилось и ей потребовался ремонт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/749495" frameborder="0"></iframe> Возвращение скульптуры Влюбленных в Сквер Молодоженов.

ИСТОЧНИК KP.RU