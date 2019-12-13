На видео попало, как в Омске 11 пожарных машин тушат полыхавший всю ночь ремонтный цех
Не задалось начало пятницы, 13-го у сотрудников омского МЧС. Минувшей ночью им пришлось бороться с серьезным пожаром. Загорелся цех на окраине города.
– В 16.59 поступило сообщение о пожаре на улице 2-я Казахстанская, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля цеха по ремонту машины. В здании находились грузовой и легковой автомобили. Людей в помещении не было. В 17.48 объявили второй ранг пожара. Его площадь составила 400 квадратных метров.
Также сообщается, что к тушению привлечено 11 единиц техники и 60 человек личного состава. Для работы в непригодной для дыхания среде организована работа пяти звеньев газодымозащитников. В 18.49 пожар локализован на площади 450 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В 18.56 ликвидировано открытое горение.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
Горит цех.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU