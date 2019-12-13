В Омске стая бродячих собак покусала ребенка

СЕГОДНЯ 05:29 2019-12-13T05:29:32+03:00

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Беда случилась со школьником на окраине Омска. В Старом Кировске на 9-летнего мальчика неожиданно набросилась стая бродячих собак. Ребенок был сильно напуган. К счастью, рядом оказались прохожие. Они и смогли отбить мальчика у животных. После этого его увезли на скорой в больницу. Там школьнику обработали и зашили раны.

К ситуации уже подключился следственный комитет, который начал проверку. Уголовное дело могут завести на сотрудников муниципального предприятия "Спецавтохозяйство", работники которого отвечают за отлов бездомных животны.

- В ходе проверки по признакам статьи "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", будет дана правовая оценка бездействию работников "Спецавтохозяйства", - уточнили "Комсомолке" в пресс-службе омского следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU