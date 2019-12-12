2019-12-12T14:39:03+03:00
Общество

«Мы 100% сделаем все до 31 декабря»: Треть омских фасадов до сих пор не закончены

Ранее глава Минэнерго Вадим Марыгин уверял, что строители уложатся до конца года
Станислав МУХИН
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Строители и чиновники сорвали все сроки.Строители и чиновники сорвали все сроки.Фото: Анна МИКУЛА
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Окончательно сорваны все возможные сроки по ремонту фасадов на гостевом маршруте, которые приводили в порядок к Форуму России и Казахстана. На эти цели регион получил федеральный миллиард. Однако справиться с работами на 169 домах чиновники и строители не могут до сих пор. Основную часть должны были сдать еще 1 сентября. Потом дедлайн переносили на 1 октября, 1 ноября, 6 декабря. Но даже сейчас треть фасадов не готова. Штукатурить их приходится в холода.

По информации министра энергетики и ЖКК Вадима Марыгина, на данный момент не выполнены работы на трети объектах. И с большой долей вероятности закончить их до 31 декабря не удастся. А это значит, что часть неосвоенного миллиарда придется возвращать в Москву.

- Работы ведутся. Увеличены темпы работ, ускорены сроки предоставления документов подрядчиками, – приводит РИА "Омск-Информ" слова Марыгина.

Любопытно, что именно Марыгин 26 ноября уверял "Комсомолку", что строители 100%-но успеют все закончить до 31 декабря. Министр сегодня на пресс-конференции также отметил, что если бы подрядчики с такой скоростью, как сейчас, работали бы летом, то все уже было сделано. Классическая история: строители винят чиновников, чиновники - их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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