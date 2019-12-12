За несколько недель до конца года в Омске осталась без ремонта еще треть фасадов

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-12T14:40:32+03:00

Если работы на них не закончат до 31 декабря, деньги придется вернуть в федеральный бюджет

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Все меньше шансов, что в Омске все 100% фасадов гостевого маршрута успеют привести в порядок до 31 декабря. Напомним, это в интервью «Комсомолке» практически гарантировал глава регионального минэнерго и ЖКХ Вадим Марыгин.

Дату сдачи работ на 169 домах, где ремонтируются не только дома и на некоторых и крыши, неоднократно переносили, но 31 декабря – это последний срок. 1 января деньги за невыполненные работы заберут обратно в федеральный бюджет. И в следующем году сумму на то, чтобы «доделать», никто уже не выделит. А значит, на некоторых домах просто все лето и осень простояли строительные леса, ремонта они так и не дождутся.

На сегодняшней пресс-конференции Вадим Марыгин рассказал журналистам, что за три недели до Нового года ремонт закончен только на двух третьих домов.

– Работы ведутся. Увеличены темпы работ, ускорены сроки предоставления документов подрядчиками, – коротко ответил Марыгин «Омск-информу».

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ИСТОЧНИК KP.RU