2019-12-12T14:14:03+03:00
Общество

В Омскую драму с внеплановой проверкой пришли пожарные

Это сделано, чтобы обезопасить детей, которые придут сюда на новогодние спектакли
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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На все новогодние праздники в Омской драме запланированы детские спектакли. Чтобы убедиться, что юным и взрослым зрителям, а также самим сотрудникам театра не грозит опасность, пожарные провели там внеплановую проверку.

С 27 декабря по 07 января на Камерной сцене театра пройдут 22 спектакля для юных зрителей. Ежедневно на каждой постановке в театре планируется нахождение более 70 детей и около 90 человек персонала, плюс родители и педагоги.

Сотрудники МЧС обследовали все многочисленные ходы и лестницы исторического здания и признали его полностью безопасным.

– В Омской области определены 38000 объектов надзора. В рамках запланированных праздничных мероприятий будет проведено более 400 профилактических проверок в отношении объектов, задействованных в массовых мероприятиях с участием детей. Сегодня проверка коснулась Омского академического театра драмы. В ходе обследования театра на предмет соблюдения требований пожарной безопасности нарушений не выявлено, – рассказал начальник отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы областного ГУ МЧС России Александр Клецов.

Также спасатели проэкзаменовали сотрудников службы безопасности театра на знание того, что надо делать в случае ЧП. Те с проверкой справились. Сообщается, что на время праздников их штат увеличат вдвое. Кроме того, на детских спектаклях также будут дежурить сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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