В Омске пассажирка автобуса после падения в салоне попала в больницу

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-12T14:06:55+03:00

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Больничной койкой закончилась поездка в автобусе для омской пенсионерки. Женщина рано утром ехала на автобусе №72 («СНТ Ивушка - пос. Чкаловский»). В районе 3-го Разъезда 31-летний водитель «НефАЗ» совершил резкий маневр. В результате упала 68-летняя пассажирка. Пенсионерка сильно ударилась во время падения и получила травмы. В итоге омичке потребовалась помощь врачей.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области, пострадавшей вызвали скорую помощь. Женщину отправили в больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия. Добавим, что только за 11 месяцев года на территории Омской области зарегистрировано 189 ДТП с падением пассажиров. В них пострадали 193 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU