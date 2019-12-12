2019-12-12T13:49:27+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии малыша, вылившего на себя кипяток

Мальчик сейчас находится в реанимации
Анна МИКУЛА
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Напомним, за прошлые сутки в Омской области произошло сразу два одинаковых происшествия. Годовалая девочка из Москаленского района и ее ровесник из Ачаира перевернули на себя чашки с кипятком.

В первом случае обошлось ожогами груди, а вот во втором ситуация оказалась сложнее.

– У ребенка из Ачаира – 20% поверхностных ожогов. Он доставлен в ожоговый центр. На данный момент, мальчик находится в реанимации в стабильно-тяжелом состоянии, – рассказала пресс-секретарь областного минздрава Татьяна Шакирова. – Девочка из Москаленского района находится в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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