Омичу утеплили квартиру только после вмешательства приставов

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-12T13:37:40+03:00

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С наступлением холодов омич стены в его угловой квартире заделаны очень плохо и там практически гулял ветер. Но отвечающее за многоэтажку ТСЖ «Дом» добровольно отказывалось заделывать межпанельные стыки.

Мужчине пришлось обращаться за помощью в суд. Там встали на него сторону и обязали коммунальщиков исправить все недочеты. Только вот даже официальное решение не произвело на них никакого впечатления. В дело пришлось вмешаться приставам.

– Судебный пристав-исполнитель пояснил должнику, что неисполнение судебного решения в добровольный срок влечет за собой как минимум дополнительные финансовые расходы в виде исполнительского сбора, размер которого для юридических лиц при неисполнении ими требований неимущественного характера составляет 50 тысяч рублей. Кроме этого, неисполнение решения суда грозит привлечением к административной и к уголовной ответственности, – рассказывает пресс-служба областного УФССП. – Во избежание осложнения ситуации должником были произведены необходимые работы по герметизации швов, после чего исполнителю закона был предоставлен акт принятых жильцом работ. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU