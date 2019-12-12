2019-12-12T12:27:37+03:00
Происшествия

В Омской области обварились сразу двое годовалых малышей

Инциденты произошли в Москаленском районе и Ачаире
Анна МИКУЛА
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В Омской области в ожоговые отделения попали сразу два ребенка.В Омской области в ожоговые отделения попали сразу два ребенка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сразу два ЧП с годовалыми детьми произошли в за минувшие сутки в Омской области.

Первый инцидент случился 11 декабря днем в Москаленском районе. Там кроха перевернула на себя кружку с кипятком. У девочки диагностировали ожоги грудной клетки I и II степени.

Во втором случае в БСМП-1 из Ачаира доставили еще одного годовалого ребенка. У мальчика также ожоги I и II степени, но на большей площади тела. В малыша повреждена кожа на ожоги спины, плеч, шеи и груди.

Как он получил такие ожоги, сейчас устанавливают правоохранители. Начата доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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