В Омской области обварились сразу двое годовалых малышей
Инциденты произошли в Москаленском районе и Ачаире
В Омской области в ожоговые отделения попали сразу два ребенка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сразу два ЧП с годовалыми детьми произошли в за минувшие сутки в Омской области.
Первый инцидент случился 11 декабря днем в Москаленском районе. Там кроха перевернула на себя кружку с кипятком. У девочки диагностировали ожоги грудной клетки I и II степени.
Во втором случае в БСМП-1 из Ачаира доставили еще одного годовалого ребенка. У мальчика также ожоги I и II степени, но на большей площади тела. В малыша повреждена кожа на ожоги спины, плеч, шеи и груди.
Как он получил такие ожоги, сейчас устанавливают правоохранители. Начата доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU