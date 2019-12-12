Омичка продала спиртное ребенку и теперь может лишиться имущества

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-12T12:02:12+03:00

Женщина не спешила расплачиваться с выписанным ей штрафом, и у нее арестовали ценные вещи

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Приставы провели рейд по злостным должникам на Левобережье. Среди них – 35-летняя омичка. Ее поймали на продаже алкоголя несовершеннолетнему. За нарушение женщину оштрафовали, но она не спешила расплачиваться с долгом.

– Судебный пристав-исполнитель осуществил проверку имущественного положения должницы и произвел арест имущества, которое ждет принудительная реализация, если долг не будет погашен, – сообщает пресс-служба областного УФССП.

Еще один должник – 32-летний мужчина, который не оплатил штраф от полиции. Мужчина сел за руль, несмотря на то, что его лишили водительских прав. О том, что его сын оказался злостным неплательщиком, родители мужчины узнали уже от приставов.

– Долг и исполнительский сбор вместо проживающего вместе с родителями сына оплатил в конечном итоге его отец, для которого наличие задолженности и неприятная перспектива ареста имущества оказались неожиданной новостью, – добавили в ведомстве. – Задолженность погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU