У омички на автомойке угнали машину и разбили ее

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-12T11:15:29+03:00

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На странную "Мазду", ехавшую по улице Восточная с выключенными фарами, обратил внимание ночью экипаж ДПС. На требование остановиться водитель не реагировал. На улице Лукашевича иномарка врезалась в столб. Только после этого машина остановилась. В ней находились двое парней.

Из общения с ними стало понятно, что иномарку они угнали с территории одной из автомоек. Оба работали там уже полгода. Помыв машину, омичи 27 и 29 лет решили покататься. Они поехали на машине клиентки за продуктами, когда и были пойманы.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, владелица оценила полученный ущерб в 300 тысяч. На работников автомойки завели уголовное дело по статье "Угон".

ИСТОЧНИК KP.RU