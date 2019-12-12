2019-12-12T10:33:56+03:00
Спорт

«Попытаемся уложиться в 900 млн»: Сушинский прокомментировал новость о потолке зарплат для КХЛ

Президент «Авангарда» сообщил, что в клубе знали о таком решении и готовы к нему
Анна МИКУЛА
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Фото: официальный сайт КХЛФото: официальный сайт КХЛ
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Президент ХК «Авангарда» побывал на совещании с руководством Континентальной хоккейной лиги и позже рассказал об его итогах.

– Главная тема, особенно интересная для первой восьмерки клубов – потолок зарплат, – цитирует Максима Сушинского официальный сайт КХЛ. – Что будет в него входить, как он будет рассчитываться, как расторгать контракты с игроками. Это актуально, потому что у кого-то – вот и ЦСКА об этом говорит – «переполнена коробочка». У нас такого нет, мы пытаемся попасть в эти 900 миллионов. Знали о введении потолка, поэтому готовы.

Кроме того, Сушинский поделился соображениями об еще одной важной теме, которую обсудили во время встречи.

– Что касается размеров площадок, то пока остаётся два варианта. Мне, как президенту «Авангарда», с учетом строительства нового дворца в Омске, хочется знать точно определённые параметры. Мы хотим сделать всё удобным для зрителей, максимально приблизить их места к площадке, как в НХЛ, – считает президент «Авангарда». – Думаю, что в итоге остановимся на 26 метрах, поскольку будущие Олимпийские игры будут проходить на площадках такой ширины. Да и мне, как хоккеисту, больше нравится именно этот размер. Я думаю, что с введением этого стандарта, вырастет и уровень нашего хоккея. Меньше времени остаётся для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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