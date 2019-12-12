2019-12-12T10:24:47+03:00
Общество

В центре Омска произошла массовая авария

Все случилось на проспекте К. Маркса
Станислав МУХИН
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Разбито 4 машины.Разбито 4 машины.Фото: ВКонтакте
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Серьезная авария произошла на проспекте К. Маркса днем 12 декабря. Напротив заброшенных складов минобороны столкнулись сразу 4 автомобиля. Массовое ДТП спровоцировало столкновение двух водителей. У машин серьезные повреждения. С места аварии появилось фото и видео. Там работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших пока ничего не сообщается.

По словам свидетелей аварии, после нее в центре Омска образовалась огромная пробка до самого Цирка. Из-за того, что разбитые машины перегородили дорогу, не могут проехать троллейбусы. Их движение по проспекту К. Маркса от железнодорожного вокзала полностью парализовано.

По факту аварии с четырьмя машинами проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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