В центре Омска произошла массовая авария

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-12T10:24:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла на проспекте К. Маркса днем 12 декабря. Напротив заброшенных складов минобороны столкнулись сразу 4 автомобиля. Массовое ДТП спровоцировало столкновение двух водителей. У машин серьезные повреждения. С места аварии появилось фото и видео. Там работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших пока ничего не сообщается.

По словам свидетелей аварии, после нее в центре Омска образовалась огромная пробка до самого Цирка. Из-за того, что разбитые машины перегородили дорогу, не могут проехать троллейбусы. Их движение по проспекту К. Маркса от железнодорожного вокзала полностью парализовано.

По факту аварии с четырьмя машинами проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU