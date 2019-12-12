2019-12-12T09:28:06+03:00
Общество

Омская область оказалась на первом месте по числу взяточников

При этом больше всего коррупционеров выявили среди правоохранителей
Анна МИКУЛА
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Омская область оказалась на первом месте по числу взяточников.Омская область оказалась на первом месте по числу взяточников.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Омске прошла совместная пресс-конференция, которую провели представители СУ СК, УМВД и прокуратуры. На встрече рассказали об итогах борьбы с коррупцией за год.

По информации начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции облпрокуратуры Сергея Цериградских, в суды направлены 157 уголовных дел. Также он добавил, что к сожалению, большую долю таких преступления совершили сотрудники правоохранительных органов – сотрудники УМВД, УФССП и УСФИН.

Начальник отдела по борьбе с преступлениями коррупционной направленности и защиты бюджетных средств областного УМВД Владимир Сумин рассказал, что наш регион оказался на первом месте по количеству разоблаченных взяточников. За 10 месяцев 2019 года в Омской области выявлено 63 случая. На втором месте – Алтайский край (43 случая), на третьем – Забайкальский край (39 случаев).

Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СК Михаил Зайцев напомнил о недавно выявленном случае коррупции, в которой обвиняют его коллегу Романа Оляницкого. По версии следствия, начальник следственного отдела по Кировскому округу регионального СУ СК получил через посредника взятку в 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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