2019-12-12T09:10:21+03:00
Общество

Вячеслав Фетисов высказался о судьбе «Арена Омск» после решения ВАДА

Он поспешил успокоить болельщиков
Станислав МУХИН
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ФОТО: ХА "Авангард"ФОТО: ХА "Авангард"
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Судьбу "Арена-Омск" прокомментировал прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов. После решения ВАДА отстранить на 4 года российских спортсменов от участия в Олимпиаде и запретить нашей стране принимать международные соревновании появились сомнения, что стадион в Омске будет достроен. Его планировали закончить как раз к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Часть его матчей хотели провести в Омске. Эти сомнения возмутили Фетисова.

- Мы строим арены не для того, чтобы провести чемпионаты мира, а потом их развалить. А для того, чтобы шло развитие хоккея в стране, - заявил Фетисов в эфире канала "МАТЧ-ТВ". Так что взаимосвязи с ВАДА здесь не вижу. Нет связи с судьбами спортсменов, которые не понимают, что сейчас происходит. Как можно это сравнивать со строительством каких-то объектов, проведением каких-то соревнований? Пусть даже самых больших».

Добавим, что ранее министерство спорта Омской области тоже заявляло, что арена все равно будет построена и решение ВАДА никак на планы не влияет. В новый стадион для проведения матчей "Авангарда" вложат 10 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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