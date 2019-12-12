В Омской области подростки заперли пенсионера и угнали старый «Москвич»

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-12T08:47:47+03:00

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В лучших традиция криминальных фильмов пошли на угон подростки 14-15 лет в Тевризском районе. В полицию обратился 82-летний местный житель. Как выяснилось, подростки заперли его в доме. Пенсионер не смог выйти из жилища. Получилось сделать это только при помощи соседа.

Пока сельчанин пытался выбраться из дома, школьники вскрыли его гараж, в котором находился старенький «Москвич-412». Подросткам крупно повезло: в машине были ключи и рядом стояла канистра с бензином. Угонщики отправились кататься по Северу Омской области. На окраине села у них закончился бензин, и машина встала. Вскоре школьников задержали.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, заведено уголовное дело. Машину вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU